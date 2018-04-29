Ryanair змінила розклад рейсів до Києва

Більшість рейсів Ryanair будуть відправлятися і прийматися не у піковий для головного столичного аеропорту час

Ірландська авіакомпанія Ryanair внесла зміни у час відправлення і прибуття рейсів в Міжнародний аеропорт Бориспіль. Таким чином, можливо, керівництво перевізника та аеропорту змогли досягти консенсусу в питанні отримання слотів. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС). За даними ЦТС, станом на 28 квітня, згідно з системою бронювання



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Літак лоукостера Ryanair

Більшість рейсів Ryanair будуть відправлятися і прийматися не у піковий для головного столичного аеропорту час

Ірландська авіакомпанія Ryanair внесла зміни у час відправлення і прибуття рейсів в Міжнародний аеропорт Бориспіль. Таким чином, можливо, керівництво перевізника та аеропорту змогли досягти консенсусу в питанні отримання слотів.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За даними ЦТС, станом на 28 квітня, згідно з системою бронювання лоукостера, більшість рейсів будуть відправлятися і прийматися не у піковий для головного столичного аеропорту час, чого раніше побоювалися в Борисполі та авіакомпанії МАУ.

Наприклад, рейс в Барселону буде вилітати з Борисполя о 12:45 (раніше оголошений час - 11:40), прибуття в Бориспіль, як і раніше, об 11:05.

Відправлення в Стокгольм - о 22:00 (спочатку - 10:45), прибуття зі Стокгольма - о 21:25 (спочатку - 10:10).

Виліт до Вроцлава - у п'ятницю, неділю - о 14:35, у понеділок о 15:25 (спочатку - 9:35), приліт в аеропорт Бориспіль з Вроцлава - у п'ятницю та неділю - о 14:00, у понеділок - о 14:50 (9:10).

Виліт до Кракова - о 22:25 (спочатку: по понеділках - 19:50, по середах - 12:05, по п'ятницях - 19:35). З Кракова в Бориспіль прибуття - о 21:50 (спочатку: по понеділках - 20:35, по середах - 12:50, по п'ятницях - 20:20).

Рейси до Варшави раніше анонсувалися на 10:05 чотири рази на тиждень, тепер у різні дні час відправлення варіюється - 13:15, 16:15, 15:35. Прибуття з Варшави раніше намічалося на 9:30, тепер воно змінюється, в залежності від днів тижня - 10:00, 13:00, 12:20.

Відправлення в Братиславу - о 21:15 (11:30), приліт з Братислави до Києва - о 20:40 (10:55).

Рейси у Вільнюс з Борисполя плануються до відправлення о 13:30 (колишній час - 19:25), з Вільнюса в Бориспіль - 11:30 (18:50).

Що стосується рейсів Київ (Бориспіль) - Лондон (Станстед) то по понеділках, середах, п'ятницях, суботах вони будуть відправлятися о 18:45, по неділях - о 21:55 (колишній час для всіх днів вильоту - 20:25). Згідно з оновленим розкладом, у Бориспіль з Лондона рейси будуть прибувати о 12:50 по понеділках, середах, п'ятницях, суботах; 16:00 - по неділях (колишній час для всіх днів - 19:50).

Зміни у розкладі торкнулися й інших рейсів. Зазначимо, що розклад більшості рейсів до Львова залишився без змін, крім часу прибуття/відправлення Львів-Варшава.

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