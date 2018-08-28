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    Рятувальники спростували інформацію про пожежу на заводі «Маяк»

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    <div class="publication-img-wrapper__caption">Пожежа у Києві</div> - Рятувальники спростували інформацію про пожежу на заводі «Маяк»
    Фото: facebook.com/KyivOperativ
    Пожежа у Києві

    В недіючій будівлі горіло сміття на першому поверсі

    На заводі «Маяк» загорілося сміття на першому поверсі, масштабної пожежі там немає.

    Про це УНН повідомила речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.

    «В недіючій будівлі горіло сміття на першому поверсі на площі 20 кв. метрів», - повідомила Водолага.

    Зазначимо, в соціальних мережах з'явилось відео, на якому нібито видно масштабну пожежу на заводі «Маяк» біля станції метро «Почайна». Повідомлялось про займання 5 поверхів заводу.

    «Масштабна пожежа в Києві на Петрівці: горить будівля заводу «Маяк», відразу 5 поверхів. На місце виїхали значні сили ДСНС і загін САРЗ», – йшлося у повідомленні.

    Раніше рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в столиці 28 серпня. 

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