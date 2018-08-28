Рятувальники спростували інформацію про пожежу на заводі «Маяк»



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Фото: facebook.com/KyivOperativ Пожежа у Києві

В недіючій будівлі горіло сміття на першому поверсі

На заводі «Маяк» загорілося сміття на першому поверсі, масштабної пожежі там немає.

Про це УНН повідомила речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.

«В недіючій будівлі горіло сміття на першому поверсі на площі 20 кв. метрів», - повідомила Водолага.

Зазначимо, в соціальних мережах з'явилось відео, на якому нібито видно масштабну пожежу на заводі «Маяк» біля станції метро «Почайна». Повідомлялось про займання 5 поверхів заводу.

«Масштабна пожежа в Києві на Петрівці: горить будівля заводу «Маяк», відразу 5 поверхів. На місце виїхали значні сили ДСНС і загін САРЗ», – йшлося у повідомленні.

Раніше рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в столиці 28 серпня.