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    У Києві горить будівля заводу «Маяк»

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    У Києві горить будівля заводу «Маяк»

    На столичній Петрівці горить будівля заводу

    У Києві в районі станції метро «Почайна» горить будівля заводу «Маяк». Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua в Facebook.

    «Масштабна пожежа в Києві на Петрівці: горить будівля заводу «Маяк», відразу 5 поверхів. На місце виїхали значні сили ДСНС і загін САРЗ», – йдеться у повідомленні.

    У столичному главку ДСНС інформацію про пожежу поки не коментували.

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    У Києві горить будівля заводу «Маяк»
    У Києві горить будівля заводу «Маяк»
    У Києві горить будівля заводу «Маяк»
    У Києві горить будівля заводу «Маяк»
    У Києві горить будівля заводу «Маяк»
    У Києві горить будівля заводу «Маяк»

    Раніше рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в столиці 28 серпня. 

    пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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