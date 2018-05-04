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    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн

    СБУ затримала зловмисника на території Київської митниці у місті Бориспіль під час отримання чергового відправлення
    Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині контрабанду в Україну великої партії кокаїну. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки. «Товар» надходив до
    • Сьогодні, 12:38
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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Правоохоронці вилучили понад п&rsquo;ять кілограмів кокаїну, який був прихований у коробках з роликовими ковзанами</span></span>
    Правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів кокаїну, який був прихований у коробках з роликовими ковзанами

    СБУ затримала зловмисника на території Київської митниці у місті Бориспіль під час отримання чергового відправлення

    Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині контрабанду в Україну великої партії кокаїну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки. «Товар» надходив до України через закордонні вантажні відправлення. Використовуючи зв’язки у кримінальному світі, ділок збував наркотики у різні регіони нашої країни, зокрема за допомогою кур'єрів», - йдеться в повідомленні.

    Співробітники СБУ затримали зловмисника на території Київської митниці у місті Бориспіль під час отримання чергового відправлення. У затриманого правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів кокаїну, який був прихований у коробках з роликовими ковзанами. Вартість виявленої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад вісім мільйонів гривень.

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    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн
    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн
    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн
    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн
    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн
    СБУ блокувала на Київщині контрабанду кокаїну на 8 млн грн

    Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу підозрюваному. У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з митною службою ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури.

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    ДФС СБУ Київщина наркотики
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