СБУ викрила «телефонних терористів» у різних регіонах України

Дії «телефонних терористів» караються позбавленням волі на строк від двох до шести років

Співробітники Служби безпеки України викрили на Черкащині та у Києві двох анонімів, які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. В Умані оперативники спецслужби встановили та затримали чоловіка, який нібито «замінував» приміщення одного з готелів, розташованого поблизу історико-культурного центру імені



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Дії «телефонних терористів» караються позбавленням волі на строк від двох до шести років

Співробітники Служби безпеки України викрили на Черкащині та у Києві двох анонімів, які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

В Умані оперативники спецслужби встановили та затримали чоловіка, який нібито «замінував» приміщення одного з готелів, розташованого поблизу історико-культурного центру імені Раббі Нахмана. Правоохоронці затримали зловмисника неподалік готельного комплексу.

Свої дії він пояснив замовленням від конкурентів, які хотіли завдати шкоди бізнесу власникам комплексу.

У Києві співробітники СБ України викрили мешканку столиці, яка вигадала історію про «мінування» відділення одного з банків в Оболонському районі. Після евакуації людей з фінустанови та ретельного огляду будівлі й прилеглої території, правоохоронці не виявили підозрілих предметів. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її помешканні.

Свій вчинок жінка пояснила намаганням нашкодити банку через наявну заборгованість за спожитим кредитом. В обох випадках відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

СБУ вкотре нагадує, що незалежно від мотивів, дії «телефонних терористів» караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.