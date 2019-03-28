Шахрай за підробленими документами продав квартиру 84-річної киянки



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Шахраєм виявився 49–річний мешканець Київської області

Оголошено підозру зловмиснику, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру у столиці, що належала 84-річній киянці. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Літня жінка звернулася до правоохоронних органів та повідомила, що невідома особа від її імені незаконно відчужила належну їй квартиру по вулиці Лариси Руденко у Києві та привласнила кошти з продажу в розмірі понад 600 тис. гривень.

«У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 49–річний мешканець Київської області, який залучив до шахрайської схеми особу, зовні схожу на потерпілу. Разом зі спільницею зловмисник, використовуючи підроблений паспорт з вклеєною фотографію, отримав у реєстраційних органах правовстановлюючі документи на квартиру пенсіонерки, після чого здійснив продаж житла іншим особам», - розповіли в прокуратурі.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (пособництво в підробленні та використання завідомо підробленого документа) КК України.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру потерпілої накладено арешт.

В межах досудового розслідування також встановлюються інші особи, які причетні до вчинення цього злочину.