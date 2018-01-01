Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину

Поліція встановлює обставини ДТП за участю швидкої в Києві

У Києві на проспекті Академіка Глушкова сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Chevrolet, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника», – йдеться в повідомленні.



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Поліція встановлює обставини ДТП за участю швидкої в Києві

У Києві на проспекті Академіка Глушкова сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Chevrolet, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника», – йдеться в повідомленні.

Машина швидкої допомоги перевозила дитину. Унаслідок зіткнення постраждав весь екіпаж «швидкої» - п'ять осіб. Дитину пересадили в інший автомобіль.

Наразі відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП за участю карети швидкої медичної допомоги у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди.