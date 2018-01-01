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    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину

    Поліція встановлює обставини ДТП за участю швидкої в Києві
    У Києві на проспекті Академіка Глушкова сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Chevrolet, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника», – йдеться в повідомленні.
    • Сьогодні, 10:19
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    Поліція встановлює обставини ДТП за участю швидкої в Києві

    У Києві на проспекті Академіка Глушкова сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Chevrolet, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника», – йдеться в повідомленні.

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    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину
    Сhevrolet у столиці зіткнувся з каретою «швидкої», яка перевозила хвору дитину

    Машина швидкої допомоги перевозила дитину. Унаслідок зіткнення постраждав весь екіпаж «швидкої» - п'ять осіб. Дитину пересадили в інший автомобіль.

    Наразі відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП за участю карети швидкої медичної допомоги у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди.

     

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