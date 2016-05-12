Шулявський шляхопровід та метро на Троєщину: Кличко роздав новорічні обіцянки киянам

Мер Києва розповів про свої амбіційні плани на наступний рік

Столична влада наступного року продовжить реалізацію масштабних інфраструктурних проектів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє «Главком». Він нагадав, що в столиці 1667 км доріг і деякі з них не ремонтувалися по 30-50 років. В той же час, наголосив Віталій Кличко, термін експлуатації автошляхів



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Віталій Кличко

Мер Києва розповів про свої амбіційні плани на наступний рік

Столична влада наступного року продовжить реалізацію масштабних інфраструктурних проектів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє «Главком».

Він нагадав, що в столиці 1667 км доріг і деякі з них не ремонтувалися по 30-50 років. В той же час, наголосив Віталій Кличко, термін експлуатації автошляхів - не більше 10 років. Мер столиці підкреслив, що минулого року в Києві відремонтували 200 км доріг та проїздів, а цього року - понад 300 км. Загалом, додав він, в столиці вже якісно відремонтована майже третина автошляхів від загальної кількості і ремонтні роботи триватимуть наступного року. «Така кількість доріг ніколи не ремонтувалася. І наступного року ми збережемо цю динаміку», - підкреслив Київський міський голова. Кличко також наголосив, що підрядники, які займаються ремонтом, дають гарантію на якість робіт не менше 5 років.

Навесні в столиці розпочнуть реконструкцію Шулявського шляхопроводу. За словами мера, роботи триватимуть приблизно 1,5-2 роки. «Наше завдання - здійснити не лише реконструкцію мосту, а зробити сучасну та зручну транспортну розв’язку», - сказав Кличко.

Крім того, додав він, серед завдань столичної влади - добудова Подільсько-Воскресенського мосту. «Щоб реалізувати цей проект нам необхідно 400 млн євро. Це великі кошти для нашого міста. Я веду переговори з німецьким урядом та фахівцями, щоб добудувати міст», - зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва також підкреслив, що без добудови мосту не вдасться реалізувати проект з будівництва метро на Троєщину. «Я говорив, що наше завдання - побудувати метро на Троєщину. І я зроблю все, щоб свою обіцянку реалізувати. І щоб метро на Троєщину було», - сказав Кличко. Він нагадав, що столична влада підписала меморандум з китайським консорціумом, який готовий побудувати метро з Жулян на Троєщину за 5 років.

Наступного року, наголосив мер Києва, розпочнеться будівництво нових станцій метрополітену на Виноградар. Зокрема, протягом 2-х років планується побудувати дві нових станції. «Всі підготовчі роботи вже здійснені і протягом двох років ми відкриємо дві нових станції на Виноградарі», - підкреслив мер.

За словами Кличка, столична влада також займається реалізацією проекту з будівництва Великої Окружної, який дозволить пустити транзитний транспорт в об’їзд та розвантажити центр міста. Крім того, додав він, спільно із Світовим банком розроблена транспортна схема, яка дозволить оптимізувати рух громадського транспорту містом.