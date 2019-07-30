Синоптики попереджають киян про грозу і шквали



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У Києві оголошено перший рівень небезпеки

Сьогодні, 30 липня, до кінця доби в Києві очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Загалом, за прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, вдень повсюди короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 25-27 градусів тепла.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, по всій Україні очікуються дощі з грозами та шквальний вітер.