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    Україну накриють грози та шквальний вітер: прогноз погоди на 30 липня

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    <span>Україну накриють дощі з грозами</span> - Україну накриють грози та шквальний вітер: прогноз погоди на 30 липня
    Україну накриють дощі з грозами

    По всій Україні очікуються потенційно небезпечні погодні умови — І рівня

    У вівторок, 30 липня, по всій Україні очікуються дощі з грозами та шквальний вітер.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вітер переважно північно-західний, 5−10 м/с.

    Температура повітря вдень сягатиме до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +20, на узбережжі морів до +23 градусів.

    По всій Україні очікуються потенційно небезпечні погодні умови — І рівня.

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    Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження.

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