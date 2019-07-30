Україну накриють грози та шквальний вітер: прогноз погоди на 30 липня



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Україну накриють дощі з грозами

По всій Україні очікуються потенційно небезпечні погодні умови — І рівня

У вівторок, 30 липня, по всій Україні очікуються дощі з грозами та шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5−10 м/с.

Температура повітря вдень сягатиме до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +20, на узбережжі морів до +23 градусів.

По всій Україні очікуються потенційно небезпечні погодні умови — І рівня.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження.