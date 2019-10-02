Синоптики повідомили, коли у Київ прийде холод



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На Київ насуваються дощі

У столиці у четвер, 3 жовтня, утримається тепла і суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У четвер вдень у столиці очікується температура повітря +22, +23 градуси.

«4-го жовтня погода у столиці зміниться: похолодає та пройдуть дощі», - сказала Діденко.

За її словами, з найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем.

«Далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички», - прогнозує Діденко.

Нагадаємо, у Києві сьогодні без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 20-22°.