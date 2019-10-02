  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики повідомили, коли у Київ прийде холод

    • Розсилка
    Синоптики повідомили, коли у Київ прийде холод

    На Київ насуваються дощі

    У столиці у четвер, 3 жовтня, утримається тепла і суха погода.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    У четвер вдень у столиці очікується температура повітря +22, +23 градуси.

    «4-го жовтня погода у столиці зміниться: похолодає та пройдуть дощі», - сказала Діденко.

    За її словами, з найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем.

    «Далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички», - прогнозує Діденко.

    Нагадаємо, у Києві сьогодні без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 20-22°.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ