Скандал у «Самопомочі»: партія оприлюднила розслідування щодо депутата, який захопив 12 земельних ділянок документ



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Депутат Київради Роман Марченко

«Самопоміч» оприлюднила висновки внутрішнього розслідування щодо депутата Марченка

«Самопоміч» оприлюднила для громадськості висновки внутрішньопартійного розслідування щодо депутата Київської міської ради Романа Марченка. Саме це розслідування стало підставою для рішення партії щодо виключення з лав «Об’єднання «Самопоміч» керівника фракції в Київраді Сергія Гусовського та ще трьох депутатів-членів партії, які голосували за рішення, що сприяли передачі земель у власність родини депутата.

Щодо самого депутата Марченка, який не був членом партії, прийнято рішення розпочати процедуру його відкликання з Київради. Під час розслідування були виявлені такі факти:

– Роман Марченко та члени його родини захопили 12 земельних ділянок у Києві загальною площею близько 1,4 га, зокрема близько 0,6 га берегової лінії озера Вітовець. 8 земельних ділянок оформлено на членів родини Марченка або пов’язаних із ним осіб із порушенням вимог закону, 4 ділянки фактично використовуються родиною Марченка без будь-який правових підстав;

– Роман Марченко не зазначив у декларації за 2016 рік доходу, який отримала його дружина від продажу 6 земельних ділянок берегової лінії озера Вітовець, чим, ймовірно, порушив вимоги закону;

– Юридична фірма, партнером у якій є Роман Марченко, веде активну комерційну діяльність в окупованому Криму та на території Росії;

– 23-річна донька депутата у 2017 та 2018 роках особисто або через Романа Марченка видала позик на загальну суму більше 5 млн доларів США і 300 тис. євро та отримала в іпотеку нерухомість загальною площею більше 7 тис кв. м та земельних ділянок загальною площею більше 35 га.

Такі дії, ймовірно, вчинялися для уникнення декларування цих операцій у майновій декларації Романа Марченка. У висновках розслідування йдеться, що голові фракції Сергію Гусовському було відомо про звинувачення Романа Марченка у корупційних діях щонайменше з 2017 року.

Повний текст висновку Контрольної комісії дивіться у додатку:

Керівництво «Самопомочі» неодноразово попереджало Сергія Гусовського про репутаційні загрози для партії та вимагало вчинити необхідні дії для їх уникнення. Депутатам, які проголосували за виділення землі своєму колезі, також була відома інформація про те, що ця ухвала, ймовірно, є лише елементом більшої корупційної схеми.

«Для нас цих результатів цілком достатньо для того, аби чітко зрозуміти – дії Марченка і тих, хто його покриває, не мають нічого спільного з нашими цінностями. Оприлюднювати таку інформацію для нас завжди непросто. Це боляче, оскільки ми також несемо політичну відповідальність у цій історії. Але в нас немає вибору. Ми боремось за чисту політику, тож мусимо бути дуже принциповими в першу чергу до власних представників. «Самопоміч» – не прокуратура. Ми не ухвалюємо обвинувальних вироків, саме тому передаємо результати власного розслідування до НАЗК, НАБУ та інших органів правопорядку. Дати юридичну кваліфікацію – це їхня справа», – заявила керівник Київського міського осередку «Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.