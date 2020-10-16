Смерть дворічного хлопчика в київській лікарні: хірургу оголошено підозру



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Дворічний Максим помер у лікарні

До суду скеровано клопотання про відсторонення лікаря-хірурга від посади

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру лікарю-хірургу однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у лютому 2020 року до дитячої лікарні поступив 2-річний хлопчик з діагнозом «стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням».

Лікар–хірург, який перебував на чергуванні, в порушення вимог наказу щодо маршрутів госпіталізації, відповідно до якого діти до трьох років з підозрою на стороннє тіло шлунково-кишкового тракту госпіталізуються до НДСЛ «Охматдит», госпіталізував хлопчика в загальну хірургію для спостереження та обстеження дитини, призначивши консультацію педіатра.

Лише через 10 годин після надходження дитини до лікарні черговий лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу (ФГДС), під час якої у дитини виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

Згідно з висновком експерта, між настанням смерті хлопчика та наявними дефектами у наданні йому медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок у вигляді бездіяльності лікаря, а саме – непроведення певних досліджень при надходженні дитини до медичного закладу та упродовж його подальшого перебування у відділенні.

Наразі прокурором до Оболонського районного суду Києва скеровано клопотання про відсторонення лікаря-хірурга від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.