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    Правоохоронці розслідують смерть дворічного хлопчика в київській лікарні (відео)

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    Дворічний Максим помер у лікарні - Правоохоронці розслідують смерть дворічного хлопчика в київській лікарні (відео)
    Дворічний Максим помер у лікарні

    Хлопчик помер під час проведення гастроскопії

    Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті дворічного хлопчика 5 лютого 2020 року в одній зі столичних дитячих лікарень.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Згідно з матеріалами провадження, напередодні ввечері дитина була госпіталізована до медичного закладу з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, стороннє тіло стравоходу. На ранок стан хлопчика погіршився. Під час проведення гастроскопії (введення зонду у стравохід) у хлопчика зупинилося серце. Розпочаті реанімаційні заходи результату не дали - відновити діяльність серця не вдалося.

    Факт смерті дитини розслідується за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

    Наразі у кримінальному провадженні створено групу процесуальних керівників, до складу якої включено ювенального прокурора.

    Призначено судово-медичну експертизу з метою встановлення причин настання смерті дитини. Проводяться інші слідчі дії.

    Розслідування обставин смерті дворічного хлопчика прокуратурою Києва взято на контроль.

     

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