Смерть на будівництві: у Києві виконроба звинувачують у падінні робітника з 25-го поверху



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Трагедія сталася у лютому 2018 року на будівельному майданчику в Києві

Повідомлено про підозру виконробу будівельної компанії за фактом загибелі робітника внаслідок порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Трагедія сталася у лютому 2018 року на одному з будівельних майданчиків житлового комплексу у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Виконроб, залучивши до робіт некомпетентного виконавця, доручив останньому за допомогою рації керувати діями кранівника під час розвантаження цегли. Коли піддон з цеглою перебував на виносній площадці 25 поверху, а стропи, за допомогою яких здійснювались роботи, знаходились на підлозі, останній надав команду кранівнику підняти кран. У цей час інший робітник вступив ногою в петлю стропи, яка підняла його над захисною огорожею. Втративши рівновагу, чоловік перекинувся за межі огорожі та впав донизу з висоти 25 поверху. Внаслідок падіння робітник загинув», - розповіли в прокуратурі.

За результатами слідства виконробу повідомлено про підозру за ч.2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвело до загибелі людини). На даний час вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.