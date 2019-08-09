Смерть студента у нічному клубі: у Києві судитимуть двох молодиків



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Зловмисник наніс студенту колото-різані рани

Під час бійки молодик наніс студенту десять ножових поранень

Завершено розслідування стосовно двох молодиків, підозрюваних у вбивстві студента Національного авіаційного університету. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Жахливий злочин стався на початку квітня цього року в одному із нічних клубів на Шулявці. Між молодиками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із зловмисників наніс потерпілому 10 ножових поранень. З місця вчинення злочину правопорушники втекли. Смерть 21-річного студента настала від множинних колото-різаних поранень правої сідниці та стегна з ушкодженням магістральних судин», - розповіли в прокуратурі.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій нападника, який наносив ножові поранення, було встановлено та затримано. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України. Наразі він перебуває під вартою.

У ході подальшого слідства була надана правова оцінка і діям його приятеля. 18-річному молодику оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України.

На сьогодні досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно зловмисників буде направлено до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Як повідомлялося, у одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва між компаніями виник конфлікт, у результаті якого двоє учасників отримали ножові поранення.