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    У ресторані на Печерську сталася різанина (фото)

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    <p>Кривавий конфлікт стався у ресторані на бульварі Лесі Українки</p> - У ресторані на Печерську сталася різанина (фото)

    Кривавий конфлікт стався у ресторані на бульварі Лесі Українки

    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали трьох іноземців

    В одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва між компаніями виник конфлікт, у результаті якого двоє учасників отримали ножові поранення.

    Повідомлення про бійку в поліцію надійшло від адміністрації закладу. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, екіпажі патрульних і лікарі, інформує пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці поспілкувалися зі свідками події, а також переглянули відео з камер спостереження. Встановлено, що між місцевими мешканцями та іноземцями виник спочатку словесний конфлікт, а потім розпочалася бійка, у ході якої ножові поранення отримали двоє киян. Зокрема, 30-річний потерпілий отримав різану рану голови, а 27-річний –ноги. Їх доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

    При огляді місця події правоохоронці вилучили два кухонні ножі та дві виделки.

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    У ресторані на Печерську сталася різанина (фото)
    У ресторані на Печерську сталася різанина (фото)

    Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - троє громадян іншої держави, 1992-го та 1997-го років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано міри запобіжного заходу: 27-річному іноземцю, який безпосередньо наносив удари ножем, – домашній арешт, а двох інших на час слідства відпустили під особисте зобов’язання.

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