Смертельна аварія на Дніпрі у Києві: власнику човна оголошено підозру



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Аварія сталася на Дніпрі у Києві

На Дніпрі сталося зіткнення човна з яхтою, внаслідок чого загинув пасажир човна

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими відділу поліції в річковому порту «Київ» повідомлено про підзору власнику моторного човна за фактом порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель людини. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснював керування моторним човном, на борту якого знаходилися пасажири. Здійснюючи рух річкою Дніпро (між мостом Метро та мостом Патона), власник човна здійснив на великій швидкості небезпечний маневр в сторону яхти, яка рухалась по лівому борту, внаслідок чого трапилося зіткнення двох човнів. Унаслідок удару пасажир моторного човна отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер», - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що власник моторного човна намагався втекти з місця події, проте в подальшому був затриманий працівниками поліції річкового порту «Київ».

За результатами проведення комплексу слідчих дій та на підставі судової водно-транспортної експертизи власнику моторного човна повідомлено про підозру за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 291, ч. 3 ст. 135 КК України (порушення чинних на транспорті правил та залишення в небезпеці особи, що спричинило її смерть). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.