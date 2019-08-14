  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна аварія на Дніпрі у Києві: власнику човна оголошено підозру

    • Розсилка
    Аварія сталася на Дніпрі у Києві - Смертельна аварія на Дніпрі у Києві: власнику човна оголошено підозру
    Аварія сталася на Дніпрі у Києві

    На Дніпрі сталося зіткнення човна з яхтою, внаслідок чого загинув пасажир човна

    Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими відділу поліції в річковому порту «Київ» повідомлено про підзору власнику моторного човна за фактом порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель людини. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    «Встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснював керування моторним човном, на борту якого знаходилися пасажири. Здійснюючи рух річкою Дніпро (між мостом Метро та мостом Патона), власник човна здійснив на великій швидкості небезпечний маневр в сторону яхти, яка рухалась по лівому борту, внаслідок чого трапилося зіткнення двох човнів. Унаслідок удару пасажир моторного човна отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер», - розповіли правоохоронці.

    Зазначається, що власник моторного човна намагався втекти з місця події, проте в подальшому був затриманий працівниками поліції річкового порту «Київ».

    За результатами проведення комплексу слідчих дій та на підставі судової водно-транспортної експертизи власнику моторного човна повідомлено про підозру за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 291, ч. 3 ст. 135 КК України (порушення чинних на транспорті правил та залишення в небезпеці особи, що спричинило її смерть). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал аварія річка Дніпро транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ