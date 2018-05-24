Смертельна ДТП на Лісовому масиві: бабуся з онукою перебігали дорогу (фото)

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Бабуся померла в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в лікарню

Пенсіонерка з онукою перебігали дорогу у невстановленому для цього місці

У середу, 23 травня, у Києві на Лісовому масиві сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, загинула бабуся, яка перебігала дорогу з онукою в невстановленому для цього місці.

За попередніми даними, пішоходи вибігли з-за попутного КамАЗа, що стало цілковитою несподіванкою для водія позашляховика, який допустив наїзд.

Внучка практично не постраждала, а бабуся отримала важкі травми і померла в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.





Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.