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    Смертельна ДТП на Лісовому масиві: бабуся з онукою перебігали дорогу (фото)

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    Бабуся померла в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в лікарню - Смертельна ДТП на Лісовому масиві: бабуся з онукою перебігали дорогу (фото)
    Бабуся померла в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в лікарню

    Пенсіонерка з онукою перебігали дорогу у невстановленому для цього місці

    У середу, 23 травня, у Києві на Лісовому масиві сталася смертельна ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, загинула бабуся, яка перебігала дорогу з онукою в невстановленому для цього місці.

    За попередніми даними, пішоходи вибігли з-за попутного КамАЗа, що стало цілковитою несподіванкою для водія позашляховика, який допустив наїзд.

    Внучка практично не постраждала, а бабуся отримала важкі травми і померла в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.


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    Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.

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