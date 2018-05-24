Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу

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Фото: Інформатор ДТП під Києвом

В автомобілі перебували двоє молодих хлопців, один із них загинув

У середу, 23 травня, увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу.

Через високу загрозу займання приїхали дві одиниці пожежної техніки, повідомляє Інформатор.

На цій ділянці дороги біля повороту на село Круглик проводяться ремонтні роботи і проїзд перекритий.

В авто перебували двоє молодих хлопців. Водій постраждалої іномарки перед госпіталізацією повідомив, що його підрізала інша машина, яка відразу поїхала. За його словами, він намагався уникнути удару, повернув вправо і протаранив бетонний блок.

Пасажир помер на місці.

Внаслідок ДТП у сторону Києва утворився затор. На місці працювала поліція і рятувальники.

Як повідомлялося, 23 травня у Києві на Подільському узвозі загорівся тролейбус №18, що прямував за маршрутом Майдан Незалежності - вулиця Сошенка.