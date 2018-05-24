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    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу

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    ДТП під Києвом - Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Фото: Інформатор
    ДТП під Києвом

    В автомобілі перебували двоє молодих хлопців, один із них загинув

    У середу, 23 травня, увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу.

    Через високу загрозу займання приїхали дві одиниці пожежної техніки, повідомляє Інформатор.

    На цій ділянці дороги біля повороту на село Круглик проводяться ремонтні роботи і проїзд перекритий.

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    В авто перебували двоє молодих хлопців. Водій постраждалої іномарки перед госпіталізацією повідомив, що його підрізала інша машина, яка відразу поїхала. За його словами, він намагався уникнути удару, повернув вправо і протаранив бетонний блок.

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    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Смертельна ДТП на Одеській трасі: Volkswagen влетів у бетонну огорожу
    Фото: Інформатор

    Пасажир помер на місці.

    Внаслідок ДТП у сторону Києва утворився затор. На місці працювала поліція і рятувальники.

    Як повідомлялося, 23 травня у Києві на Подільському узвозі загорівся тролейбус №18, що прямував за маршрутом Майдан Незалежності - вулиця Сошенка.

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