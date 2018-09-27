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    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ

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    Чоловік за кермом Renault через мокру дорогу не впорався з керуванням, і машину винесло на зустрічну смугу - Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Фото: Інформатор
    Чоловік за кермом Renault через мокру дорогу не впорався з керуванням, і машину винесло на зустрічну смугу

    Удар був такої сили, що водій легкового автомобіля від отриманих травм помер на місці

    У четвер, 27 вересня, на проспекті Лобановського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і ЗІЛ-5301. В аварії загинула одна людина, ще двоє опинилися в лікарні.

    Аварія трапилася близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними водій автомобіля Renault Logan рухався по проспекту Лобановського в бік Московської площі. На повороті чоловік за кермом Renault через мокру дорогу не впорався з керуванням. Машину винесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася із ЗІЛом.

    Удар був такої сили, що водій легкового автомобіля від отриманих травм помер на місці. Двох його пасажирів рятувальники вирізали з понівеченого авто за допомогою спецінструментів. Їх терміново госпіталізували в найближчу лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Винуватця ДТП встановить слідство.

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    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Смертельна ДТП у Києві: Renault врізався у ЗІЛ
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 26 вересня у Голосіївському районі Києва вантажівка «Нової пошти» врізалася у відбійник. Це призвело до великого затору

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