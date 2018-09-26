У Києві вантажівка влаштувала затор на 8 км

У Києві ДТП з вантажівкою паралізувала рух на трасі



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Фото: Обозреватель Вантажівка врізалася у відбійник

Фура перекрила частину смуги, що призвело до багатокілометрового затору

У середу, 26 вересня, вранці у Голосіївському районі Києва вантажівка «Нової пошти» врізалася у відбійник. Це призвело до великого затору.

ДТП трапилася на з'їзді вул. Заболотного — Столичне шосе, повідомляє «Обозреватель».

Обставини аварії наразі невідомі. За однією з версій водій перевищив швидкість і не вписався у поворот.

В результаті ДТП фура перекрила частину крайньої смуги, що призвело до восьмикілометрового затору на вул. Заболотного.

Як повідомлялося, 25 вересня у Києві на Набережному шосе біля моста Метро сталася ДТП за участю автомобілів Honda Civic, Renault Logan і Fiat Doblo.