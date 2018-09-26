  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві ДТП з вантажівкою паралізувала рух на трасі

    • Розсилка
    Вантажівка врізалася у відбійник - У Києві ДТП з вантажівкою паралізувала рух на трасі
    Фото: Обозреватель
    Вантажівка врізалася у відбійник

    Фура перекрила частину смуги, що призвело до багатокілометрового затору

    У середу, 26 вересня, вранці у Голосіївському районі Києва вантажівка «Нової пошти» врізалася у відбійник. Це призвело до великого затору.

    ДТП трапилася на з'їзді вул. Заболотного — Столичне шосе, повідомляє «Обозреватель».

    Обставини аварії наразі невідомі. За однією з версій водій перевищив швидкість і не вписався у поворот.

    В результаті ДТП фура перекрила частину крайньої смуги, що призвело до восьмикілометрового затору на вул. Заболотного.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві вантажівка влаштувала затор на 8 км
    У Києві вантажівка влаштувала затор на 8 км
    У Києві вантажівка влаштувала затор на 8 км

    Як повідомлялося, 25 вересня у Києві на Набережному шосе біля моста Метро сталася ДТП за участю автомобілів Honda Civic, Renault Logan і Fiat Doblo.

    Читайте також
    ДТП Київ вантажівки водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ