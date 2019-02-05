Смертельні ДТП на Київщині: загинули троє пішоходів



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Водій автомобіля KIA Sorento скоїв наїзд на двох чоловіків Фото: Нацполіція

У двох ДТП загинули троє людей

У місті Біла Церква автомобіль збив двох студентів-пішоходів на смерть. А на Васильківщині чоловік потрапив під колеса мікроавтобусу на пішохідному переході. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, 4 лютого о 18:30 46-річний водій автомобіля KIA Sorento скоїв наїзд на двох чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм молоді хлопці 20 та 21-річного віку померли на місці аварії.

Ще одна дорожньо-транспортна подія, де загинула людина, сталася сьогодні вранці о 7-й годині у селі Крушинка Васильківського району. 31-річний водій, керуючи мікроавтобусом Opel Vivaro, на пішохідному переході на смерть збив 40-річного чоловіка.

Тіла загиблих людей направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

На місцях ДТП працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, групи реагування патрульної поліції, медики.

За даними фактами відкриті кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Автотранспорти вилучені у якості речових доказів та поміщені на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. Працівники поліції встановлюють усі причини, обставини ДТП, опитуються свідки.