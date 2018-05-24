Сміття, відходи та фекалії: озеро у Борисполі у критичному стані

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Комісія перевірила стан Олександрівського озера

Купи сміття, автомобільні колеса, биті пляшки та фекалії. І все це на дні Олександрівського озера у Борисполі. Тож цього літа купатися у водоймі, як мінімум, не варто.

Як повідомляє телеканал Борисполя, така ситуація не новина. Ще декілька років тому озеро також було в занедбаному стані: високий комиш, сміття та відходи. Втім у 2017 році міська рада виділила 1,5 мільйони гривень на благоустрій Олександрівського озера. Водойму очистили та привели в порядок. Але не надовго.

Тож комісія за участю представників благоустрою, міської влади, капітального будівництва та депутата цього округу виїхали на місце. Обстеживши ледь не кожен клаптик території, кажуть – ситуація критична.