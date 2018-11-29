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    Новини

    Сьогодні кілька столичних вулиць залишаться без води (список)

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    У частини киян відключено водопостачання - Сьогодні кілька столичних вулиць залишаться без води (список)
    У частини киян відключено водопостачання

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 29 листопада, буде відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва. Про це повідомляє «Київводоканал».

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

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    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 18.00 до 8.00 30 листопада

    • вул. Обсерваторна, 6, 7, 9, 10/8, ;11/1, 12, 12В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
    • вул. Січових Стрільців, 5В;
    • вул. Ю.Коцюбинського,  2, 4, 5, 7, 7А;

    З 8.30 до 23.00

    • пров. Устимівський, 7, 8А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;
    • вул. Університетська, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

    З 8.30 до 7.30 30 листопада

    • вул. Бальзака, 65/1.

     «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу»

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