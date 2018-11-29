Сьогодні кілька столичних вулиць залишаться без води (список)



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У частини киян відключено водопостачання

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Сьогодні, 29 листопада, буде відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва. Про це повідомляє «Київводоканал».

«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 18.00 до 8.00 30 листопада

вул. Обсерваторна, 6, 7, 9, 10/8, ;11/1, 12, 12В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

вул. Січових Стрільців, 5В;

вул. Ю.Коцюбинського, 2, 4, 5, 7, 7А;

З 8.30 до 23.00

пров. Устимівський, 7, 8А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;

вул. Університетська, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

З 8.30 до 7.30 30 листопада

вул. Бальзака, 65/1.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу»