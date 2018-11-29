Сьогодні кілька столичних вулиць залишаться без води (список)
-
Розсилка
У частини киян відключено водопостачання
Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
Сьогодні, 29 листопада, буде відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва. Про це повідомляє «Київводоканал».
«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.
Читайте також
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
з 18.00 до 8.00 30 листопада
- вул. Обсерваторна, 6, 7, 9, 10/8, ;11/1, 12, 12В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- вул. Січових Стрільців, 5В;
- вул. Ю.Коцюбинського, 2, 4, 5, 7, 7А;
З 8.30 до 23.00
- пров. Устимівський, 7, 8А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;
- вул. Університетська, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
З 8.30 до 7.30 30 листопада
- вул. Бальзака, 65/1.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу»