Сьогодні у центрі Києва закриють тролейбусні маршрути

24 грудня змінять свій рух тролейбуси маршрутів №№ 6, 16, 18

24 грудня з 16:00 до 22:00 буде внесено зміни у маршрути пасажирського транспорту загального користування №№ 6, 16, 18. Такі зміни ініційовані Департаментом транспортної інфраструктури відповідно до розпорядження КМДА у зв’язку з проведенням свята «Україна та світ святкують Різдво Христове разом».



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Фото: Главком Столичний тролейбус

24 грудня змінять свій рух тролейбуси маршрутів №№ 6, 16, 18

24 грудня з 16:00 до 22:00 буде внесено зміни у маршрути пасажирського транспорту загального користування №№ 6, 16, 18. Такі зміни ініційовані Департаментом транспортної інфраструктури відповідно до розпорядження КМДА у зв’язку з проведенням свята «Україна та світ святкують Різдво Христове разом».

Зокрема, роботу тролейбусного маршруту № 6 організують за наступною схемою: вул. Юрія Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовського – вул. Полярна – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – станція метро «Лук’янівська».

Тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть так: вул. Академіка Щусєва – вул. Ризька – вул. Дорогожицька – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – Повітрофлотський шляхопровід (у зворотному напрямку за цією ж схемою).

Тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть: вул. Сошенка – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – Повітрофлотський шляхопровід (у зворотному напрямку – за цією ж схемою).