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    Новини

    Сьогодні у Києві без води залишаться пів сотні будинків (адреси)

    • Розсилка
    Сьогодні у Києві без води залишаться пів сотні будинків (адреси)

    Киянам радять запастися водою

    У п’ятницю, 7 червня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомила пресслужба компанії.

    Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У в`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 9.00 до 23.00

    • вул. Щербаківського, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50/2, 54

    з 19.00 до 7.30 8 червня

    • вул. Січових Стрільців, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52А, 53, 57, 59;
    • вул. Павлівська, 4, 6, 8;
    • вул. Ю. Коцюбинського, 20,
    • пров. Бехтєрівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

     

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