Сьогодні у Києві без води залишаться пів сотні будинків (адреси)



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Киянам радять запастися водою

У п’ятницю, 7 червня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У в`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 9.00 до 23.00

вул. Щербаківського, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50/2, 54

з 19.00 до 7.30 8 червня

вул. Січових Стрільців, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52А, 53, 57, 59;

вул. Павлівська, 4, 6, 8;

вул. Ю. Коцюбинського, 20,

пров. Бехтєрівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».