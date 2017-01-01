Сьогодні у Києві вшанують пам’ять жертв Голодомору

25 листопада у столиці вшанують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років

У суботу, 25 листопада, Київ вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. До Дня пам’яті у храмах Києва проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля Меморіалу жертв Голодомору. Зокрема, о 15:20 вшанування жертв голодомору відбудеться на території Національного



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25 листопада у столиці вшанують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років

У суботу, 25 листопада, Київ вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу.

До Дня пам’яті у храмах Києва проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля Меморіалу жертв Голодомору. Зокрема, о 15:20 вшанування жертв голодомору відбудеться на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

Окрім того, в рамках заходів до 85-х роковин пам’яті жертв Голодомору, традиційно відбудеться громадська акція «Засвіти свічку». О 16:00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Також 25 листопада буде приспущений Державний Прапор України з траурною стрічкою на всіх державних будинках і спорудах, підприємствах та організаціях. Обмежать і проведення розважальних заходів у всіх містах України.

Також відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1410, до Дня пам’яті жертв голодоморів відбудуться громадські заходи на Майдані Незалежності та Хрещатику.

Звертаємо увагу, що у місцях проведення заходів, зокрема на вулицы Лаврській, можливе обмеження руху транспорту та внесення змін у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.