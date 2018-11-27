  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні вулиця у центрі Києва залишиться без води

    • Розсилка
    Киянам радять запастися водою - Сьогодні вулиця у центрі Києва залишиться без води
    Киянам радять запастися водою

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 27 листопада, буде відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва. Про це повідомляє «Київводоканал».

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 18.00 до 8.00 28 листопада

    • вул. Гончара, 30А, 30Б, 30В, 32, 32А, 32В, 35, 36А, 36Б, 38, 38А; 40, 41, 41Б, 42А, 42В, 43, 44, 45А, 45Б, 45В,  46, 46/41, 47, 47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 53, 55;

    З 8.00 до 21.00

    • вул. Червона, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22;
    • вул. Крутогірна, 65А;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ