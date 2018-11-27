Сьогодні вулиця у центрі Києва залишиться без води



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянам радять запастися водою

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Сьогодні, 27 листопада, буде відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва. Про це повідомляє «Київводоканал».

«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 18.00 до 8.00 28 листопада

вул. Гончара, 30А, 30Б, 30В, 32, 32А, 32В, 35, 36А, 36Б, 38, 38А; 40, 41, 41Б, 42А, 42В, 43, 44, 45А, 45Б, 45В, 46, 46/41, 47, 47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 53, 55;

З 8.00 до 21.00

вул. Червона, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

вул. Крутогірна, 65А;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».