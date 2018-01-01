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    Спецоперація в Києві: затримано підозрюваних у збройному опорі поліцейським

    До затримання зловмисників були залучені бійці КОРДу
    У четвер, 1 лютого, у Києві відбулася силова стадія спецоперації Нацполіції по затриманню двох громадян. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють їх у причетності до збройного опору, вчиненого чоловіками при затриманні у Дніпрі. До затримання зловмисників залучили бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Спецоперація пройшла успішно, під час її
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    Бійці спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників
    Бійці спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників

    До затримання зловмисників були залучені бійці КОРДу

    У четвер, 1 лютого, у Києві відбулася силова стадія спецоперації Нацполіції по затриманню двох громадян. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють їх у причетності до збройного опору, вчиненого чоловіками при затриманні у Дніпрі.

    До затримання зловмисників залучили бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Спецоперація пройшла успішно, під час її проведення ніхто не постраждав. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князев, інформує прес-служба поліції.

    Подія сталася на початку листопада минулого року. Тоді постраждали п’ятеро поліцейських: чотири працівники слідчо-оперативної групи і патрульний поліцейський отримали осколкові поранення.

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    Спецоперація в Києві: затримано підозрюваних у збройному опорі поліцейським
    Спецоперація в Києві: затримано підозрюваних у збройному опорі поліцейським

    Князєв відзначив професіоналізм працівників поліції, які працювали над розкриттям цього злочину, а також над затриманням зловмисників.

    «Дякую за службу оперативникам і слідчим, які працювали над розкриттям злочину, а бійцям КОРДу – за професійно зроблену роботу», – зазначив глава відомства. 

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