Спецоперація в Києві: затримано підозрюваних у збройному опорі поліцейським

До затримання зловмисників були залучені бійці КОРДу

У четвер, 1 лютого, у Києві відбулася силова стадія спецоперації Нацполіції по затриманню двох громадян. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють їх у причетності до збройного опору, вчиненого чоловіками при затриманні у Дніпрі. До затримання зловмисників залучили бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Спецоперація пройшла успішно, під час її



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Бійці спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників

До затримання зловмисників були залучені бійці КОРДу

У четвер, 1 лютого, у Києві відбулася силова стадія спецоперації Нацполіції по затриманню двох громадян. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють їх у причетності до збройного опору, вчиненого чоловіками при затриманні у Дніпрі.

До затримання зловмисників залучили бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Спецоперація пройшла успішно, під час її проведення ніхто не постраждав. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князев, інформує прес-служба поліції.

Подія сталася на початку листопада минулого року. Тоді постраждали п’ятеро поліцейських: чотири працівники слідчо-оперативної групи і патрульний поліцейський отримали осколкові поранення.

Князєв відзначив професіоналізм працівників поліції, які працювали над розкриттям цього злочину, а також над затриманням зловмисників.

«Дякую за службу оперативникам і слідчим, які працювали над розкриттям злочину, а бійцям КОРДу – за професійно зроблену роботу», – зазначив глава відомства.