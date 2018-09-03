Співробітник СІЗО збував наркотики серед ув’язнених

Співробітника київського СІЗО затримано за збут наркотиків ув’язненим (фото, відео)



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Фото: Нацполіція Затримання співробітника СІЗО

Під час обшуку у помешканні інспектора СІЗО вилучили понад кілограм канабісу

У ході реалізації оперативної інформації працівники управління протидії наркозлочинності поліції Києва спільно зі співробітниками полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ», слідчими прокуратури міста та за сприяння керівництва слідчого ізолятора викрили та затримали інспектора спецустанови, 1994 року народження, який реалізовував наркотики серед ув’язнених. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник на територію установи заносив заборонені речовини, ховаючи серед особистих речей. При цьому інспектор заздалегідь домовлявся про збут із особами, які перебувають під вартою. Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого виявили більше кілограма речовини рослинного походження, яка ззовні схожа на канабіс, та гроші. А під час обшуків у робочому кабінеті правопорушника та камерах його спільників із числа затриманих вилучили мобільні телефони, які використовували для координації дій щодо передачі наркотиків», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Усе вилучене направили на експертне дослідження. Співробітника режимної установи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі прокуратури готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.