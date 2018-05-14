Справа про переворот у Коцюбинському: повідомлено про підозру самопроголошеному голові

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Депутат Коцюбинської селищної ради Микола Єременко

Єременку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років

У понеділок, 14 травня, прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру депутату Коцюбинської селищної ради Миколі Єременку, який, підробивши офіційні документи і гербову печатку, самопроголосив себе в.о. голови Коцюбинської селищної ради. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Депутату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст. 358 (підроблення офіційного документу, повторне підробленні офіційного документу, використання завідомо підробленого документу, підроблення печатки) КК України.

Так, встановлено, що вказаний депутат, підробив і підписав рішення Коцюбинської селищної ради, відповідно до якого його обрано секретарем.

У подальшому, зловмисник, як в.о. секретаря Коцюбинської селищної ради вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дострокового припинення повноважень діючого селищного голови та підписав його.

«Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на призначення себе на посаду виконуючого обов’язки голови Коцюбинської селищної ради, вказаний депутат використав завідомо підроблені рішення Коцюбинської селищної ради, подавши їх до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради», - інформують у прокуратурі.

«З метою завірення підроблених документів відтиском гербової печатки Коцюбинської селищної ради зловмисник звернувся до Коцюбинського селищного голови про отримання даної печатки. Однак, отримавши від селищного голови відмову про передачу гербової печатки депутат замовив виготовлення та отримав нову печатку Коцюбинської селищної ради», - йдеться в повідомленні.

Використовуючи підроблену гербову печатку, зловмисник таким чином затвердив підроблені документи щодо рішення Коцюбинської селищної ради про дострокове припинення повноважень Коцюбинського селищного голови та про виконання обов’язків Коцюбинського селищного голови.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Нагадаємо, 7 березня Микола Єременко став самопроглошеним головою Коцюбинської селищної ради. Ірпінський реєстратор вніс його в реєстр після псевдосесії, на якій голосував навіть відкликаний виборцями депутат ради.

Робота ради заблокована вже понад три тижні.

Переворот депутати організували після того, як на громадських слуханнях мешканці проголосували за приєднання до Києва. За висловилося майже 61 % учасників слухань. На слухання, про які було відомо за місяць прийшли понад 1300 мешканців.

5 квітня Мінюст поновив в реєстрі Ольгу Матюшину як голову селищної ради Коцюбинського, визнавши неправомірною та скасувавши дію ірпінського реєстратора.