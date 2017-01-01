Справа Шуфрича-молодшого: син нардепа отримав рік умовно

Нестор Шуфрич-молодший виконав умови, які полегшують вину

Сьогодні, 28 грудня, відбулося останнє засідання в судовому процесі над Нестором Шуфричем-молодшим, який 26 серпня, керуючи автомобілем Bentley, на пішохідному переході в Києві скоїв наїзд на Олексія Мельниченка. В результаті ДТП Мельниченко отримав травми, які були класифіковані як тяжкі тілесні ушкодження. Про рішення суду повідомив на своїй



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Нестор Шуфрич-молодший у суді

Нестор Шуфрич-молодший виконав умови, які полегшують вину

Сьогодні, 28 грудня, відбулося останнє засідання в судовому процесі над Нестором Шуфричем-молодшим, який 26 серпня, керуючи автомобілем Bentley, на пішохідному переході в Києві скоїв наїзд на Олексія Мельниченка. В результаті ДТП Мельниченко отримав травми, які були класифіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

Про рішення суду повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат потерпілого В’ячеслав Лисенко.

«Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік», - написав він.

Адвокат зазначив, що умови, які полегшують вину, обвинувачений виконав. «Покарання, яке він отримав, в даній ситуації за законом є максимально суворим», - сказав Лисенко.

Він також повідомив, що за чотири місяці потерпілий пережив кілька операцій, у тому числі на головному мозку, пройшов реабілітаційний курс. «Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якої Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток в розмірі одного мільйона гривень. Так співпало, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом. Він за фахом - бариста, тому згодом планує відкрити невелике кафе. У січні 2018 року Олексію зроблять імплантацію титанової пластини в череп і тільки після відновлення від операції можна буде говорити про повернення до звичайного життя. Все лікування оплачує обвинувачений», - розповів адвокат.

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