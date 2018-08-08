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    Спроба рейдерського захоплення університету «Україна»: cтали відомі подробиці

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    Відкритий міжнародний університет розвитку людини &laquo;Україна&raquo;&nbsp; - Спроба рейдерського захоплення університету «Україна»: cтали відомі подробиці
    Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

    На момент захоплення одного із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу

    Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петро Таланчук підтвердив інформацію про спробу рейдерського захоплення закладу.

    Очільник вишу повідомив у коментарі «Громадському радіо» заявив, що у вівторок невідомі у балаклавах прибули і заблокували один із корпусів університету.

    Таланчук припускає, що цей інцидент пов’язаний з їх кредитом у банку «Хрещатик», що стосується одного із корпусів університету.

    «В незаконний спосіб це все відбувається. Приїхала група з 50 чоловік десь, два автобуса. Дівчат за руки вели, витягували з кабінетів», - розповів Таланчук.

    На момент захоплення одного із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу.

    Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила журналістам, що, за попередньою інформацією, стався конфлікт між орендодавцем та орендарем: останній не сплачував гроші за оренду приміщення.

    «На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції», - повідомила Блищик.

    Наразі встановлюються деталі події, поліція опитала присутніх.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що невідомі намагаються захопити Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у Києві.

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