Спроба рейдерського захоплення університету «Україна»: cтали відомі подробиці



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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

На момент захоплення одного із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петро Таланчук підтвердив інформацію про спробу рейдерського захоплення закладу.

Очільник вишу повідомив у коментарі «Громадському радіо» заявив, що у вівторок невідомі у балаклавах прибули і заблокували один із корпусів університету.

Таланчук припускає, що цей інцидент пов’язаний з їх кредитом у банку «Хрещатик», що стосується одного із корпусів університету.

«В незаконний спосіб це все відбувається. Приїхала група з 50 чоловік десь, два автобуса. Дівчат за руки вели, витягували з кабінетів», - розповів Таланчук.

На момент захоплення одного із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила журналістам, що, за попередньою інформацією, стався конфлікт між орендодавцем та орендарем: останній не сплачував гроші за оренду приміщення.

«На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції», - повідомила Блищик.

Наразі встановлюються деталі події, поліція опитала присутніх.

Нагадаємо, у вівторок ввечері речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що невідомі намагаються захопити Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у Києві.