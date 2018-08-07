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    Рейдери намагаються захопити університет «Україна» у Києві

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    Відкритий&nbsp;міжнародний університет розвитку людини &laquo;Україна&raquo; - Рейдери намагаються захопити університет «Україна» у Києві
    Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

    У приміщення університетку увірвалися люди у формі та закрилися

    Невідомі намагаються захопити рейдерським способом Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у Києві.

    Про це у вівторок ввечері повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

    «Схоже на рейдерське захоплення університету «Україна» (Київ, вул. Львівська, 23). Щойно звідти подзвонив знайомий, який працює у приймальний комісії. Каже, що нещодавно у приміщення універу увірвалися люди у формі та закрилися», - написав Лисенко.

    За його інформацією, всі працівники вийти звідти не встигли, «залишилися заручниками».

    «Президент університету викликав поліцію. Приїхали і беруть пояснення», - додав він.

    Нагадаємо, у липні невідомі захопили державне підприємство «Електронмаш» у Києві.

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