Рейдери намагаються захопити університет «Україна» у Києві



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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

У приміщення університетку увірвалися люди у формі та закрилися

Невідомі намагаються захопити рейдерським способом Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у Києві.

Про це у вівторок ввечері повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Схоже на рейдерське захоплення університету «Україна» (Київ, вул. Львівська, 23). Щойно звідти подзвонив знайомий, який працює у приймальний комісії. Каже, що нещодавно у приміщення універу увірвалися люди у формі та закрилися», - написав Лисенко.

За його інформацією, всі працівники вийти звідти не встигли, «залишилися заручниками».

«Президент університету викликав поліцію. Приїхали і беруть пояснення», - додав він.

Нагадаємо, у липні невідомі захопили державне підприємство «Електронмаш» у Києві.