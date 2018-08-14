Стаф загриз бульдога в Києві. П’яна власниця агресивного пса нічого не зробила



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Фото: kiev.informator.ua Собака, що здійснив напад

Власники загиблої тварини намагались відтягнути агресора, але пес їх покусав

У понеділок, 13 липня, в Києві на вулиці Олени Теліги, 1а стаффордширський тер'єр напав на англійського бульдога. Постраждали дві людини. Інцидент трапився близько 21:20.

За словами власниці англійського бульдога Ольги, вона вийшла зі своїм батьком, Вадимом, і собакою в парк на вечірню прогулянку. Їхній пес був на повідку. Відразу ж, на вході в парк до собаки підбіг стафордширський тер'єр, який миттєво напав на бульдога.

Собака був без намордника і повідка, а його власниця перебувала в нетверезому стані і нічого не могла зробити. Стаф просто не слухався жінку, він вп'явся мертвою хваткою в англійця і не відпускав його. Тоді Вадим, власник бульдога, спробував розтягнути собак, однак його покусав собака, також Ольга намагалася допомогти своєму батькові, але і вона отримала травми.

Постраждалі відзначили, що власниця собаки-нападника нічого не робила і просто стояла дивилася, як тер'єр загриз до смерті англійського бульдога. Коли стафф почав терзати вже мертву собаку, Вадим знову намагався відтягнути агресора, проте знову отримав травми, вже більш серйозні.

Постраждалі викликали поліцію, але патрульні нічого не змогли зробити. Тільки останній екіпаж спробував відігнати собаку газовим балончиком, але це не допомогло. Прибулі на місце медики надали допомогу Вадиму, але він від госпіталізації відмовився, щоб доставити свою мертву собаку додому. Після цього він звернувся в лікарню, де йому наклали шви на руки і ноги.

Під покровом ночі Ольга і Вадим поховали свого чотирилапого друга. Вони сказали, що не залишать просто так цю ситуацію і будуть домагатися справедливості від господарів стаффордширського тер'єра. Відзначимо, що власниця з агресивним собакою просто пішли додому.

Джерело: Інформатор