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    Стало відомо, де цього тижня не буде води в Києві (графік відключень)

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    Стало відомо, де цього тижня не буде води в Києві (графік відключень)

    Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи

    Цього тижня «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    7 травня

    з 9:00 до 22:00

    • вул. Бойова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 56;

    з 8:00 до 22:00

    • вул. Краснодонська, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42А;

    з 9:00 до 3:00 8 травня

    • вул. А. Туполєва, 1, 1А, 1Б, 12А, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 18Б;

    з 20:00 до 7:00 8 травня

    • вул. Пушкінська, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23Б, 24, 24Б, 25, 25Б, 27;

    10 травня

    з 19:00 до 7:30 11 травня

    • вул. Січових Стрільців, 32, 34, 36, 38, 40/1, 42, 44, 46А, 49, 49А, 50, 51, 52, 57, 59А, 59/65; 
    • вул. Павлівська,4, 6, 8;
    • вул. Ю. Коцюбинського, 20;
    • пров. Бехтєревський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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