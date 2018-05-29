Стало відомо, де у Києві цього тижня не буде води (адреси)
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Розсилка
Без водопостачання залишаться посольство Алжиру, лікарня, приміський вокзал і низка житлових будинків
«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- 29 травня з 09:00 до 04:00 30 травня – вул. Полкова, 55; пров. Полковий, 1;
- 29 травня з 10:00 до 18:00 – вул. Звіринецька, 76 (посольство Алжирської Республіки), 72-А (п/б); вул. Сорочинська, 2, 2-А, 4, 6 (п/б);
- 29 травня з 22:00 до 08.00 30 травня – вул. Марганецька, 22, 24 (ж/б); вул. Рогозівська, 6 (лікарня), 10-А (дит. садок), 4/16 (ЖЕД); приватні будинки по вул. Рогозівська, пров. Слюсарний, пров. Остьорський, вул. Остьорська, вул. Марганецька, 43-67;
- 29 травня з 09:00 до 07:30 30 травня – вул. Жмаченка, 2-А (ж/б);
- 29 травня з 11:00 до 19:00 – вул. Ясногірська, 26, 27, 28 (ж/б), 5/30, 9, 9-А, 11/9, 13/5, 15, 15-А, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 21, 21-А, 21-Б, 21-В, 23, 23-А, 23-Б, 23-В, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 27-А, 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 31, 31-А, 31-Б, 31-В, 33, 33-А, 33-Б, 35, 35-А, 35-Б, 37, 37-А, 37-Б, 39, 39-А, 39-Б, 41, 41-А, 41-Б, 41-В, 43, 43-А, 43-Б, 43-В, 45, 45-А, 45-Б, 47, 47-А, 47-Б, 49, 49-А, 49-Б, 49-В, 51, 51-А, 51-Б, 6/28, 8, 10, 12, 14, 16/7, 18, 18-А, 18-Б, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, 28, 28-А, 28-Б, 30, 32, 34, 36, 36-А, 36-Б (п/б); пров. Бердянський, 14, 12, 10, 16, 18, 20, 9, 11, 13, 15, 17 (п/б);
- 30 травня з 09:00 до 24:00 – вул. Полкова, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофірма).
- 30 травня з 10:00 до 24:00 – пров. Деміївський, 6; просп. Голосіївський, 46-А (ж/б);
- 30 травня з 11:00 до 18:00 – вул. Парково-Сирецька, 7, 9, 11 (ж/б);
- 30 травня з 22:00 до 07:00 31 травня – вул. Стуса, 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14 (п/б), 2, 5, 7, 9 (ж/б); вул. Семашко, 18 (ж/б); вул. Феодори Пушиної, 8 (ж/б);
- 31 травня з 20:00 до 07:30 01 червня – вул. Петлюри, 25, 27, 29 (ж/б); вул. Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9 (ж/б); вул. Жилянська, 85 (ТЕЦ); пл. Вокзальна, 1 (ЦЗВ), 2 (ТЦ), 3, 4 (приміський вокзал); вул. Пестеля, 1.
«Київводоканал» дякує за розуміння просить вибачення за тимчасові незручності та нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.