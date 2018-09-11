Стало відомо ім'я іноземного військового, виявленого мертвим в Києві



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Фото Барі Бонен/Facebook

Від вогнепального поранення в скроню помер громадянин Ізраїлю, 36-річний Барі Бонен

Стало відомо ім'я іноземного військового, виявленого загиблим в Києві. Від вогнепального поранення в скроню помер громадянин Ізраїлю, 36-річний Барі Бонен. Він довгий час працював в Україні і був нагороджений медаллю від громадськості за волонтерську діяльність.

Поліція ще раз уточнила інформацію про загиблого і з'ясувала, що в рядах Національної гвардії України Бонен не перебував. Повідомлення про те, що загинув інструктор Нацгвардії, виявилося помилковим.

Бонен останнім часом виступав прес-офіцером громадської організації «Грузинський легіон». Керівник організації Мамука Мамулашвілі не вірить в офіційну версію про самогубство: «Сподіваємося що слідство буде об'єктивним, адже Бар ні людиною, який би вбив себе. Є багато фактів, які не збігаються з версією слідства, і ми сподіваємося на правильне правосуддя ». «Це точно не самогубство», - додав Мамулашвілі пізніше.

Нагадаємо, в поліції Голосіївського району висунули версію про самогубство Бонена. Остаточна причина смерті буде встановлена при проведенні судово-медичної експертизи. Поки що відомо, що поряд з тілом поліцейські виявили стартовий пістолет, перероблений в травматичний.

Джерело: Факти