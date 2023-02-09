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Стало відомо, коли кияни сьогодні можуть лишитися без світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, коли кияни сьогодні можуть лишитися без світла
фото з відкритих джерел

Київ отримав на 9 лютого ліміт електроспоживання

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак. Тож, на 9 лютого НЕК «Укренерго» надав обмеження споживання для Києва. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Обмеження електроенергії на 9 лютого в Києві:

  • ліміт на рівні 845 МВт з 00:00 до 10:00,
  • без лімітів з 10:00 до 15:00,
  • ліміт на 1027 МВт з 15:00 до 24:00.

Зазначається, що в пікові години навантаження при поточній температурі повітря це 60% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру.

«Такий ліміт електроспоживання дозволить нам проводити відключення в стабілізаційних графіках», – кажуть у ДТЕК.

Водночас зазначається, що в разі підвищеного навантаження на мережі в період з 10:00 до 15:00 можуть відбуватись відключення, щоб запобігти масштабним аваріям. За потреби, вони будуть застосовуватись до груп, визначених графіком на сайті компанії ДТЕК Київські електромережі.

Енергетики закликають киян помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження – вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з’явилось – вмикати от їх по черзі. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах через и перевантаження.

Теги: електроенергія Київ Укренерго ДТЕК

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