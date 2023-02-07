За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 36 тисячам родин

Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині

З 30 січня по 5 лютого енергетики ДТЕК повернули світло 36 тисячам сімей у 41 населеному пункті, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Зокрема на Донеччині енергетики повернули світло для 30 тисячі родин, в Дніпропетровській області – для 6 тисяч споживачів.

«Скоро рік, як енергетики працюють в умовах підвищеної небезпеки, пов’язаної з бойовими діями. З 24 лютого минулого року вони відновили електропостачання для вже 6,8 млн домогосподарств. Через інтенсивність обстрілів на Донеччині та прифронтовій зоні Дніпропетровщини світло доводиться повертати деяким клієнтам в одних і тих же населених пунктах мало не щоденно», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

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Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині. Енергосистема області надзвичайно ослаблена через обстріли. 4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району.

Наразі енергетики ДТЕК допомагають НЕК Укренерго та місцевій владі стабілізувати ситуацію. 5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. До них буде переприєднано з електричної мережі низку соціально важливих об’єктів. Так енергетики розвантажать мережу, а вивільнену потужність спрямують на потреби побутових споживачів. Це дозволить забезпечувати світлом житлові будинки Одеси та Одеського району двічі на добу по 2 години.