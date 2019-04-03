Стало відомо, коли відбудеться День вуличної музики у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музичний променад вздовж усієї Пейзажної алеї

Цьогоріч День вуличної музики одночасно відбудеться у Шевченківському та Подільському районах

19 травня у Києві відбудеться шостий День вуличної музики. Про це повідомляють організатори заходу.

День вуличної музики - це найбільший одноденний музичний фестиваль в Україні, який традиційно відбувається у третю суботу травня у Києві та ще у понад 50-ти містах та населених пунктах по всій Україні.

Впродовж одного дня музиканти-професіонали та аматори, музичні колективи, ансамблі, школи, гурти та оркестри мають можливість виступити на одній із локацій фестивалю. Виступити на святі може кожен бажаючий незалежно від свого рівня підготовки та репертуару.

День вуличної музики у Києві знаходиться під патронатом мера столиці Віталія Кличко. Цей фестиваль - єдиний масовий захід, який проводиться на Пейзажній алеї. Цьогоріч День вуличної музики одночасно відбудеться у Шевченківському та Подільському районах.

Понад 4500 професійних музикантів та аматорів, музичних колективів та гуртів добровільно і безкоштовно виступило на фестивалі День вуличної музики за 5 років.

«День вуличної музики – це некомерційний волонтерський проект, який щороку відбувається завдяки внескам доброчинців і величезній роботі невеликої, але дуже завзятої команди», - зазначили організатори.

Підтримати День вуличної музики можна будь-якою комфортною сумою або обрати подарунок від зіркових музикантів.

З програмою фестивалю можна ознайомитися тут.