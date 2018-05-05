У владі побачили, як різко зросла середня зарплата киян
- Сьогодні, 11:04
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У Держстаті підрахували, що у березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн
У березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн. Про це свідчать дані Держстату Києва.
У березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн проти 11,9 тис. грн у лютому.
Середня зарплата зросла у більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 49 тис. грн. Потім йде фінансова і страхова діяльність - 21 тис. грн. Останню позицію займає туристична галузь - 6,5 тис. грн.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.
А столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.
Джерело: 44.ua