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    У владі побачили, як різко зросла середня зарплата киян

    У Держстаті підрахували, що у березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн
    У березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн. Про це свідчать дані Держстату Києва. У березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн проти 11,9 тис. грн у лютому. Середня зарплата зросла у більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 49
    • Сьогодні, 11:04
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    У Держстаті підрахували, що у березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн

    У березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн. Про це свідчать дані Держстату Києва.

    У березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн проти 11,9 тис. грн у лютому.

    Середня зарплата зросла у більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 49 тис. грн. Потім йде фінансова і страхова діяльність - 21 тис. грн. Останню позицію займає туристична галузь - 6,5 тис. грн.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на цей момент в Україні немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

    А столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

    Джерело: 44.ua

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