У владі побачили, як різко зросла середня зарплата киян

У Держстаті підрахували, що у березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн

У березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн. Про це свідчать дані Держстату Києва. У березні розмір середньої заробітної плати киянина склав майже 12,4 тис. грн проти 11,9 тис. грн у лютому. Середня зарплата зросла у більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 49