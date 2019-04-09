Стало відомо, скількох столичних чиновників і як покарано за порушення у 2018-му документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовців стали рідше звільняти за порушення

Столичних чиновників стали частіше карати, але рідше звільняти за виявлені в ході аудиту порушення. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на відповідь Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київського міської адміністрації на його офіційне звернення.

«Складно сказати, зросла кількість прецедентів чи справа в більш ретельному пошуку порушень, проте, за результатами перевірок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київського міської адміністрації, в 2018 році до дисциплінарної відповідальності та інших способів впливу притягнуто 46 чиновників міського та районного рівнів, а також співробітників комунальних підприємств. Двоє з них, за підсумками проведеного аудиту, були звільнені», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Пабат звернув увагу на те, що в 2017 і 2016 роках за порушення чиновників карали рідше, а звільняли частіше. «8 звільнень чиновників у 2017 році і 5 - в 2016-му.

Проте, у 2018 році «частіше били по гаманцю, позбавляючи порушників премій і надбавок», зазначив депутат.

Раніше Пабат повідомив, що за два місяці 2019 року чиновникам Київської міської держадміністрації виписали матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на 60% більше, ніж за весь 2018 рік. Так, за 2018 рік обсяг матеріальної допомоги склав 4 472 953 грн, тоді як за січень-лютий 2019 року – 7 638 371 грн.