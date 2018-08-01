Старшого інспектора Київської митниці затримано на хабарі у $3,4 тис.



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Фото: Військова прокуратура Центрального регіону України Затримання підозрюваної у хабарництві

Інспектор митниці у липні вимагала та отримала чотирма частинами від двох громадянок України неправомірну вигоду в розмірі 3400 доларів США за безперешкодне переміщення товарів аеропорту

31 липня військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України безпосередньо після одержання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 1200 доларів США затримано старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Київ - Аеропорт» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Затримання відбулося разом зі слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводження Головного управління БКОЗ Служби безпеки України в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Установлено, що вказана службова особа у липні 2018 року вимагала та отримала чотирма частинами від двох громадянок України неправомірну вигоду в розмірі 3400 доларів США за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску «Київ-Аеропорт» та нестворення штучних перешкод. Отримання посадовцем вказаних сум задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Отримана хабарницею неправомірна вигода вилучена.

На даний час затриманій готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання відносно неї запобіжного заходу у виді взяття під варту та про відсторонення від займаної посади.