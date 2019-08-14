Столична поліція розшукує зниклу безвісти неповнолітню дівчину (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зникла безвісти Каміла Ткаченко, 2005 року народження Фото: Нацполіція

Дівчина пішла з дому 13 серпня і не повернулася

Правоохоронці Дніпровського району столиці розшукують 14-річну дівчину.

Каміла Олегівна Ткаченко, 2005 року народження, пішла з дому 13 серпня та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве з меліруванням.

Слідчі Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати зниклу дівчинку, повідомити до Дніпровського управління поліції за телефоном 093-534-89-95 або 102.

Раніше повідомлялося, що у Києві зникла безвісти 34-річна жінка. До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати. Вона повідомила про те, що 5 липня донька пішла з орендованої квартири на проспекті Лісовий та до теперішнього часу не повернулася.