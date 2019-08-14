  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція розшукує зниклу безвісти неповнолітню дівчину (фото)

    • Розсилка
    Зникла безвісти&nbsp;<span lang="UK">Каміла Ткаченко, 2005 року народження</span> - Столична поліція розшукує зниклу безвісти неповнолітню дівчину (фото)
    Зникла безвісти Каміла Ткаченко, 2005 року народження
    Фото: Нацполіція

    Дівчина пішла з дому 13 серпня і не повернулася

    Правоохоронці Дніпровського району столиці розшукують 14-річну дівчину.

    Каміла Олегівна Ткаченко, 2005 року народження, пішла з дому 13 серпня та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

    Прикмети: зріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве з меліруванням.

    Слідчі Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

    Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати зниклу дівчинку, повідомити до Дніпровського управління поліції за  телефоном 093-534-89-95 або 102.

    Раніше повідомлялося, що у Києві зникла безвісти 34-річна жінкаДо Деснянського управління поліції із заявою про зникнення уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати. Вона повідомила про те, що 5 липня донька пішла з орендованої квартири на проспекті Лісовий та до теперішнього часу не повернулася.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ діти кияни розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ