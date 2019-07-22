У Києві зникла безвісти уродженка Миколаївщини (фото)



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Розшукується Катерина Ніколюк, 1985 року народження Фото: Нацполіція

Жінка з 6 липня не виходить на зв'язок

До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення 34-річної уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати. Вона повідомила про те, що 5 липня донька пішла з орендованої квартири на проспекті Лісовий та до теперішнього часу не повернулася.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці з’ясували, що жінка спілкувалась із матір’ю по телефону, після чого телефон вимкнувся, а її з того часу ніхто не бачив. Жінка орендувала квартиру з подругою та постійного місця роботи не мала. Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів, за результатами яких встановили, що 6 липня жінка була на Лісовому масиві Деснянського району столиці.

Прикмети зниклої: зріст 170 см, темне волосся. На підборідді та під коліном шрами.

Одягнута була: кросівки, джинси та зелена футболка.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Звертаємося до всіх, хто бачив зниклу та може допомогти у встановленні її місця перебування, із проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе у пошуках. Повідомити інформацію можна за номерами 102 або чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22», - просять правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Києві розшукують 25-річного туриста з Бельгії Олексія Паращева. Останній раз чоловіка бачили в Гідропарку біля закладу «Очеретяний кіт» 17 липня.