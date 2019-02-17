Столична поліція упіймала на гарячому крадія «Лексуса»



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У подіозрюваного знайшли відмички

Крадій був знешкоджений, коли вже відкчиниив дерцята автівки

На столичній Дарниці поліція завадила зловмиснику викрасти «Лексус». Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, у момент коли правопорушник уже пошкодив замок та відчинив двері елітного позашляховика, його затримали оперативники районного управління спільно із працівниками патрульної поліції.

Перед цим до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що у дворі будинку на вулиці Анни Ахматової біля припаркованих машин перебуває підозрілий чоловік. За вказаною адресою відразу виїхав екіпаж патрульних та працівники карного розшуку.

Прибувши на місце, правоохоронці побачили біля «Лексуса» молодика, який нервував.

«Ми вилучили у підозрюваного відмички та спеціальне знаряддя для відкриття замків автомобілів, технічний паспорт на іномарку аналогічної моделі та інші речові докази. Відтак припустили, що фігурант мав намір незаконно заволодіти цією автівкою, але не встиг. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

У подальшому слідчі встановили, що зловмисник – 22-річний уродженець Чернігівщини, який у поле зору правоохоронців раніше не потрапляв.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 289 Кримінального кодексу України - замах на незаконне заволодіння транспортним засобом.

На даний час правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення подібних злочинів на території столиці. Досудове розслідування триває.