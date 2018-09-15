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    Столична поліція затримала росіянина із розфасованими наркотиками

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    Столична поліція затримала росіянина із розфасованими наркотиками

    У зловмисника вилучили речовини, схожі на амфетамін, марихуану та невідому кришталеву речовину

    У Києві спецпризначенці затримали росіянина із розфасованими наркотиками. Про це інформує поліція Києва.

    За її даними, близько півночі група швидкого реагування на вулиці Братській звернула увагу на двох підозрілих осіб: чоловіки, щойно помітили автомобіль поліції, розвернулися і поспішили у протилежному напрямку.

    Командир полку поліції особливого призначення №1 Руслан Цикалюк розповів, що правоохоронці відразу наздогнали та зупинили цих пішоходів. У присутності понятих провели поверхневий огляд - і в одного із них у сумці виявили розфасовані у пакетики речовини, схожі на амфетамін, марихуану та невідому кришталеву речовину.

    «Вже встановлено, що зловмисник – 40-річний громадянин Російської Федерації, на території України проживає з 2009 року, посвідки на тимчасове місце проживання не має», - додав Руслан Цикалюк.

    Слідчо-оперативна група Подільського управління поліції задокументувала правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Вилучене направлено на експертне дослідження. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки у зловмисника наркотики та з якою метою він їх зберігав.

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