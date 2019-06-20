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    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)

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    Підготовчі роботи в тунелі - У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    Підготовчі роботи в тунелі
    Фото: Інформатор

    Метрополітен провів для журналістів робочу інспекцію будівництва метро на Виноградар

    У четвер, 20 червня, співробітники столичного метрополітену продемонстрували журналістам, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

    Представникам ЗМІ дозволили спуститися у шахтний стовбур, аби вони могли на власні очі побачити, як проходять роботи з продовження «зеленої гілки» метрополітену в сторону столичного мікрорайону Виноградар. 

    На даному етапі тривають підготовчі роботи у кінці тунелів за оборотними глухими кутами. Будівельники встановили нові сходи вниз та наразі викачують воду і монтують вентиляцію, повідомляє Інформатор.

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    Роботи з продовження тунелів ще не розпочалися. Перед тим, як перейти до будівництва, метробудівцям необхідно завершити роботи з гідроізоляції, оскільки стовбур простояв закинутим більше десяти років, відколи була відкрита станція «Сирець».

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    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)
    У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)

    Нагадаємо, 6 червня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар. 

    У березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди». Майже 6 мільярдів коштуватиме місту будівництво цих двох станцій.

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