У метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар (фото)



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Підготовчі роботи в тунелі Фото: Інформатор

Метрополітен провів для журналістів робочу інспекцію будівництва метро на Виноградар

У четвер, 20 червня, співробітники столичного метрополітену продемонстрували журналістам, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

Представникам ЗМІ дозволили спуститися у шахтний стовбур, аби вони могли на власні очі побачити, як проходять роботи з продовження «зеленої гілки» метрополітену в сторону столичного мікрорайону Виноградар.

На даному етапі тривають підготовчі роботи у кінці тунелів за оборотними глухими кутами. Будівельники встановили нові сходи вниз та наразі викачують воду і монтують вентиляцію, повідомляє Інформатор.

Роботи з продовження тунелів ще не розпочалися. Перед тим, як перейти до будівництва, метробудівцям необхідно завершити роботи з гідроізоляції, оскільки стовбур простояв закинутим більше десяти років, відколи була відкрита станція «Сирець».

Нагадаємо, 6 червня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

У березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди». Майже 6 мільярдів коштуватиме місту будівництво цих двох станцій.